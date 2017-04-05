Власти Беларуси выделили более миллиона долларов на развитие национального книгопечатания . Сейчас специалисты работают над созданием проекта электронной энциклопедии «Республика Беларусь».

Многотомное издание «Республика Беларусь: достижения последних 25 лет» увидит свет в 2018 году.

«Это большой многоуровневый интернет-справочник точных сведений о нашей стране во всех отраслях. Сегодня энциклопедия - это паспорт страны. Это то, что мы смогли сохранить в печатном виде, и то, что должно развиваться уже с учетом современных электронных носителей», - заявила министр информации страны Лилия Ананич.