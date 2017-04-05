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Паспорт страны: Беларусь уместят в несколько томов
06.04.2017 11:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Власти Беларуси выделили более миллиона долларов на развитие национального
Многотомное издание «Республика Беларусь: достижения последних 25 лет» увидит свет в 2018 году.
«Это большой многоуровневый интернет-справочник точных сведений о нашей стране во всех отраслях. Сегодня энциклопедия - это паспорт страны. Это то, что мы смогли сохранить в печатном виде, и то, что должно развиваться уже с учетом современных электронных носителей», - заявила министр информации страны Лилия Ананич.
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