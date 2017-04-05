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Дело о нападениях на минских таксистов готовят в суд

06.04.2017 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела о разбойных нападениях на таксистов осенью 2016 года, сообщили в СК.

Дело о нападениях на минских таксистов готовят в суд
© Flickr/ Leonid Mamchenkov
ГУВД рассказало, кто нападал на таксистов в Минске
 

В ноябре прошлого года злоумышленник совершил несколько нападений на минских таксистов: угрожая ножом, он отнимал выручку, одному из водителей нанес ранения. В ходе расследования дела были получены данные, указывающие на причастность к совершению преступлений 29-летнего уроженца Волковыска. Мужчину задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело. 

"На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении разбоя и покушении на убийство, мера пресечения оставлена прежней – заключение под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд", – сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович. 

По его словам, на допросе мужчина пояснил, что на совершение преступления его толкнули долговые обязательства, в момент нападений он был в состоянии алкогольного опьянения. 

Климович рассказал, что на стадии предварительного расследования были проведены десятки допросов, экспертные исследования, проверка показаний на месте с участием нападавшего, приобщены записи камер наружного наблюдения.

Первый эпизод произошел 7 ноября: около 06:00 утра мужчина сел в машину такси и сказал водителю отвезти его на улицу Плеханова. В конце поездки он приставил нож к шее таксиста и потребовал передать ему деньги – 150 рублей. Спустя несколько дней произошел аналогичный случай: тогда таксист получил несколько ударов ножом, но смог оказать злоумышленнику активное сопротивление.

 
Теги: Минск
 
 
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На допросах 29-летний уроженец Волковыска сообщил, что на совершение преступления его толкнули долговые обязательства.

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