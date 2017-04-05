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У БелЖД появилось онлайн табло. Можно узнать платформу отправления, не заходя на вокзал
06.04.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by
На сайте БелЖД появилось онлайн-табло. На нем — информация со станции Минск-Пассажирский о прибывающих и уходящих поездах, а также о том, на каком пути и какой платформе их надо искать. Пока сервис работает в тестовом режиме.
Новый сервис можно найти
Сервис помогает, не заходя на вокзал, узнать, с каких пути и платформы отправляется поезд.
На онлайн-табло железной дороги, в отличие от
В мобильных браузерах со сжатием трафика табло не отображается, как и другие сервисы БелЖД. Если у вас не смартфон, нет возможности посмотреть табло с телефона. Для сравнения: онлайн-табло Национального аэропорта отображается и на простых телефонах.
На сайте есть оговорка: сервис пока тестируют. Замечания и предложения можно отправлять сообщением через специальную форму.
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На сайте БелЖД появилось онлайн-табло. На нем - информация со станции Минск-Пассажирский о прибытии и отправлении поездов, а также о том, на каком пути и какой...
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