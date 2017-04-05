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У БелЖД появилось онлайн табло. Можно узнать платформу отправления, не заходя на вокзал

06.04.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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На сайте БелЖД появилось онлайн-табло. На нем — информация со станции Минск-Пассажирский о прибывающих и уходящих поездах, а также о том, на каком пути и какой платформе их надо искать. Пока сервис работает в тестовом режиме.


Табло в зале ожидания станции Минск-Пассажирский. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Новый сервис можно найти на сайте БелЖД. По сути это онлайн-версия той информации, которая отображается на табло в залах центрального железнодорожного вокзала. Онлайн-табло показывает прибытие и отправление международных поездов, поездов дальнего следования внутри страны и обычных электричек.

Сервис помогает, не заходя на вокзал, узнать, с каких пути и платформы отправляется поезд.


На онлайн-табло железной дороги, в отличие от аэропортовского, нет строки, в которой бы отображался статус: не ясно, поезд уже отправился, или задерживается, идет ли посадка. Путает и такой момент: поезд по расписанию вроде должен уже уйти, но несколько минут он отображается на табло, так что непонятно, отправился он или все еще стоит на платформе.


Так онлайн-табло выглядит на экране смартфона.

В мобильных браузерах со сжатием трафика табло не отображается, как и другие сервисы БелЖД. Если у вас не смартфон, нет возможности посмотреть табло с телефона. Для сравнения: онлайн-табло Национального аэропорта отображается и на простых телефонах.

На сайте есть оговорка: сервис пока тестируют. Замечания и предложения можно отправлять сообщением через специальную форму.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте БелЖД появилось онлайн-табло. На нем - информация со станции Минск-Пассажирский о прибытии и отправлении поездов, а также о том, на каком пути и какой...

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