Завершено расследование дела о разбойных нападениях на таксистов в Минске осенью 2016-го. Обвиняемый пояснил, что в тот момент был пьян. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

Напомним, 7 и 9 ноября в Минске были совершены два нападения на таксистов. В обоих случаях водители подбирали клиента «от борта» — пассажир садился во Фрунзенском районе и ехал в Ленинский.

В первом случае нападавший приставил нож к горлу водителя и забрал 150 рублей. Второй таксист оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом (из-за чего попал в реанимацию).

Позже был задержан подозреваемый , им оказался 29-летний уроженец Волковыска. На допросе он объяснил, что деньги нужны были ему для погашения долга. С его слов, в момент нападения был пьян.

На основе собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (Разбой), ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Покушение на убийство). Мужчина заключен под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.