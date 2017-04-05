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Нападения на таксистов: грабитель едва не убил водителя из-за долгов
06.04.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование дела о разбойных нападениях на таксистов в Минске осенью 2016-го. Обвиняемый пояснил, что в тот момент был пьян. Подробности
Напомним, 7 и 9 ноября в Минске были
В первом случае нападавший приставил нож к горлу водителя и забрал 150 рублей. Второй таксист оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом (из-за чего попал в реанимацию).
Позже был
На основе собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (Разбой), ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Покушение на убийство). Мужчина заключен под стражу.
Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
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По словам обвиняемого, похищенные деньги нужны были для погашения долга.
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