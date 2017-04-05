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Восемь ударов ножом: в Молодечно мужчина за убийство сожительницы получил девять лет колонии

06.04.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Молодечненского района 5 апреля оглашен приговор 32-летнему мужчине, который в новогоднюю ночь нанес 38-летней сожительнице в ее доме не менее восьми ударов ножом. Женщина скончалась.


Фото: Сергей Есманович

Приговор вынесла судья Ольга Дубовик. Обвинение в суде поддерживала государственный обвинитель, помощник прокурора Молодечненского района Елена Болотина.

Обвиняемый приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд в течение десяти дней с момента оглашения.

Трагедия случилась в частном доме на улице Речная ночью 1 января, около 03.00. По словам соседки, которая проходила по делу как свидетель, сожительствовали оба около года, нигде не работали.

В ходе предварительного расследования и судебного следствия установлено, что мужчина с женщиной вдвоем встретили Новый год.

«Обвиняемый на судебном следствии утверждал, что сожительница затем стала оскорблять его и взяла в руки нож, угрожая им, — рассказала МЛЫН.BY Елена Болотина. — Во время пьяной ссоры мужчина выхватил у своей подруги этот нож и ударил ее. Помнит, что нанес один удар, об остальном помнит „как в тумане“. Судмедэкспертиза насчитала не менее восьми ударов».

По словам государственного обвинителя, смерть потерпевшей наступила на месте от острой кровопотери из-за множества колото-резаных ран туловища и левого бедра.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он говорил, что сожительница постоянно ругала и оскорбляла его. В своих показаниях это подтвердила соседка, которая рассказала, что однажды женщина ударила сожителя ножом в ногу.

Елена Болотина просила суд назначить обвиняемому наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Судья Ольга Дубовик приговорила его к девяти годам колонии и принудительному лечению от алкоголизма. Состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления признано судом обстоятельством, отягчающим вину.

Обвиняемый ранее судим не был. Во время следствия он был арестован и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

 
 
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Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд в течение десяти дней с момента оглашения.

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