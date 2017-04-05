﻿ Белорусы стали жить на полгода дольше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы стали жить на полгода дольше

06.04.2017 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным данным, продолжительность жизни белорусов в 2016 году составила 74,1 года. В 2015-м это было 73,9 года.

— Пока это предварительная информация, в апреле она составлялась с учетом среднегодовой, окончательные данные мы получим в июне-июле, — рассказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава.

При этом смертность трудоспособного населения уменьшилась.

— Запланированный показатель на 2016 в год у нас был 4,3 жителя на тысячу человек, но по результатам года мы вышли на показатель 3,9.

Специалист отметила, достигнуть этого удалось благодаря слаженной работе всех служб и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, которые обычно лидируют в структуре смертности.

Читайте также:

От каких болезней умирают белорусы

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, продолжительность жизни белорусов в 2016 году составила 74,1 года. В 2015-м это было 73,9 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Нападения на таксистов: грабитель едва не убил водителя из-за долгов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика