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Белорусы стали жить на полгода дольше
06.04.2017 13:30 — Новости Общества | Tut.by
По предварительным данным, продолжительность жизни белорусов в 2016 году составила 74,1 года. В 2015-м это было 73,9 года.
— Пока это предварительная информация, в апреле она составлялась с учетом среднегодовой, окончательные данные мы получим в июне-июле, — рассказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава.
При этом смертность трудоспособного населения уменьшилась.
— Запланированный показатель на 2016 в год у нас был 4,3 жителя на тысячу человек, но по результатам года мы вышли на показатель 3,9.
Специалист отметила, достигнуть этого удалось благодаря слаженной работе всех служб и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, которые обычно лидируют в структуре смертности.
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По предварительным данным, продолжительность жизни белорусов в 2016 году составила 74,1 года. В 2015-м это было 73,9 года.
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