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Вторая жизнь: семимильные шаги Беларуси в деле трансплантации

06.04.2017 13:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси стали чаще делать операции по пересадке донорских органов. По количеству трансплантаций страна входит в двадцатку мирового рейтинга. Один из самых высоких в мире и процент выживаемости после таких операций, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На третьем месяце жизни мальчику Даниле поставили страшный диагноз - цирроз печени. Провели срочную трансплантацию - пересадили часть органа матери. С тех пор прошло полтора года.

«Даник будет всю жизнь сидеть на таблетках иммуносупрессии. Своеобразный ребенок. Но это не так страшно, если сравнивать с тем, что мы пережили», - рассказывает его мама Яна Пырх.

История маленького мальчика - одна из многих в Беларуси. Чаще всего в стране пересаживают почки, печень, реже - сердце и легкие. Большинство операций проводят здесь в Республиканском центре трансплантации органов и тканей.

Таблетка от старости
 
 
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Центр трансплантации органов и тканей открылся в Минске в 2010 году.

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