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Вторая жизнь: семимильные шаги Беларуси в деле трансплантации
06.04.2017 13:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси стали чаще делать операции по пересадке донорских органов. По количеству
На третьем месяце жизни мальчику Даниле поставили страшный диагноз - цирроз печени. Провели срочную трансплантацию - пересадили часть органа матери. С тех пор прошло полтора года.
«Даник будет всю жизнь сидеть на таблетках иммуносупрессии. Своеобразный ребенок. Но это не так страшно, если сравнивать с тем, что мы пережили», - рассказывает его мама Яна Пырх.
История маленького мальчика - одна из многих в Беларуси. Чаще всего в стране пересаживают почки, печень, реже - сердце и легкие. Большинство операций проводят здесь в Республиканском
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