В Беларуси стали чаще делать операции по пересадке донорских органов. По количеству трансплантаций страна входит в двадцатку мирового рейтинга. Один из самых высоких в мире и процент выживаемости после таких операций, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На третьем месяце жизни мальчику Даниле поставили страшный диагноз - цирроз печени. Провели срочную трансплантацию - пересадили часть органа матери. С тех пор прошло полтора года.

«Даник будет всю жизнь сидеть на таблетках иммуносупрессии. Своеобразный ребенок. Но это не так страшно, если сравнивать с тем, что мы пережили», - рассказывает его мама Яна Пырх.