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Лукашенко: После теракта наши споры с Россией отошли на задний план
06.04.2017 13:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
3 апреля, когда произошел теракт в петербургском метро, в городе с визитом находился президент Беларуси. Вопросы, которые должны были обсудить Александра Лукашенко и Владимир Путин, ушли на второй план. Об этом белорусский лидер рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».
«Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече, и мы идем на эту встречу. Здесь происходит как раз параллельно в этот же момент террористический акт. И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи – мы были полны решимости
Полную версию интервью президента Беларуси Александра Лукашенко смотрите завтра, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.
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Полную версию интервью президента Беларуси телеканалу «МИР» смотрите 7 апреля после 19:00.
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