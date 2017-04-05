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Лукашенко: После теракта наши споры с Россией отошли на задний план

06.04.2017 13:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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3 апреля, когда произошел теракт в петербургском метро, в городе с визитом находился президент Беларуси. Вопросы, которые должны были обсудить Александра Лукашенко и Владимир Путин, ушли на второй план. Об этом белорусский лидер рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

«Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече, и мы идем на эту встречу. Здесь происходит как раз параллельно в этот же момент террористический акт. И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи – мы были полны решимости поспорить, разрубить этот Гордиев узел, - все они отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить», - сказал отметил Лукашенко.

Полную версию интервью президента Беларуси Александра Лукашенко смотрите завтра, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Полную версию интервью президента Беларуси телеканалу «МИР» смотрите 7 апреля после 19:00.

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