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Медик: люди с депрессией не очень активно обращаются к врачам

06.04.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусы с депрессией не очень активно обращаются за медицинской помощью, рассказала в четверг журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

Всемирный день здоровья пройдет 7 апреля. Каждый год ВОЗ выбирает главную тему этого дня, а в 2017 году внимание медиков и людей по всему миру решили сконцентрировать на депрессии.

"О людях, которые страдают депрессией, нужно говорить. Одна из проблем в том, что с больными людьми не разговаривают, никто не проговаривает об их проблемах. Акция направлена не столько на систему здравоохранения, сколько на популяцию, населения — чтобы граждане узнали о помощи, которую могут оказывать государственные структуры, некоммерческие фонды", — прокомментировала Богдан.

Представитель Минздрава отметила, что "люди с депрессией не очень активно обращаются за помощью, хотя необходимая сеть и создана". Богдан привела пример: в каждой поликлинике указаны номера телефонов, по которым граждане могут анонимно обращаться за помощью.

По словам представителя ведомства, депрессия — болезнь не только взрослых.

"Важно помнить, что есть, кстати, и детская депрессия. Она может быть обусловлена холодностью родителей и отсутствием родительской любви. С детьми необходимо разговаривать с раннего возраста. Ребенок должен слышать речь родных людей, а не сидеть в телефоне или телевизоре", — рассказала медик.

Она также добавила, что количество депрессий в стране не связано с экономической или социальной ситуацией в стране.

Согласно данным ВОЗ, каждый год в мире происходит порядка 800 тысяч самоубийств. Депрессией по всему миру болеют более 300 миллионов человек. По странам количество больных колеблется от 3,8 до 6,3% от общей популяции. В Беларуси депрессия есть у 5,6%, что выше среднего показателя по европейскому региону.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, порядка 5,6% белорусов страдают от депрессии.

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