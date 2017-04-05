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В самолет под конвоем. Из Минска улетели арестованные за нецензурную брань украинские миссионеры

06.04.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Арестованные в Минске украинские проповедники 6 апреля были депортированы на родину, сообщил TUT.BY юрист, евангельский верующий Сергей Луканин. Ему рассказали об этом товарищи попавших на Окрестина миссионеров.

Сегодня в 9.30 утра истек срок административного ареста проповедников из Украины Ашота Саркисяна, Леонида Номерчука и Владислава Ермолова (церковь «Благая Весть»), которые были задержаны в Минске 22 марта и получили 15 суток за нецензурную брань.

— У остальных (в Минск на «библейские семинары» приехала группа последователей церкви «Благая Весть» из разных городов Украины — Прим. TUT.BY) даже не было времени повидаться с арестованными после освобождения. Их под конвоем сопроводили в аэропорт и посадили на борт самолета. Они вылетели в Украину сегодня в первой половине дня. Остальные собираются покинуть нашу страну сегодня на автобусе, — рассказал Сергей Луканин.

Он отметил, что при задержании проповедников «настойчиво спрашивали про какой-то джип» — по крайней мере, так они сказали своим товарищам по группе.

Напомним, 22 марта в Минске были задержаны трое украинских проповедников из церкви «Благая Весть». Вместе с другими верующими этой церкви они приехали в Минск на собрания «Теологические семинары о спасении. Феномен рождения свыше», которые должны были пройти 21−24 марта с участием проповедника из Южной Кореи.

Три миссионера попали в поле зрения правоохранителей, когда перешли дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГАИ, заметившие это, доставили украинцев в РУВД, откуда они попали на Окрестина по решению суда, давшего им 15 суток за нецензурную брань. 4 апреля над арестованными прошел еще один суд, по депортации.

Напомним, ночью 20 марта Госпогранкомитет сообщил о попытке «прорыва» на машине Jeep через границу со стороны Украины в районе пропускного пункта «Александровка». В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».

Вечером того же дня по инициативе украинской стороны прошла встреча пограничников двух стран. Белорусские пограничники признали: утверждать, что якобы машина прибыла с территории Украины, «не представляется возможным».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Арестованные в Минске украинские проповедники 6 апреля были депортированы на родину, сообщил TUT.BY юрист, евангельский верующий Сергей Луканин. Ему рассказали об...

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