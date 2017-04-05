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В самолет под конвоем. Из Минска улетели арестованные за нецензурную брань украинские миссионеры
06.04.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Арестованные в Минске украинские проповедники 6 апреля были депортированы на родину, сообщил TUT.BY юрист, евангельский верующий Сергей Луканин. Ему рассказали об этом товарищи попавших на Окрестина миссионеров.
Сегодня в 9.30 утра истек срок административного ареста проповедников из Украины Ашота Саркисяна, Леонида Номерчука и Владислава Ермолова (церковь «Благая Весть»), которые были задержаны в Минске 22 марта и получили 15 суток за нецензурную брань.
— У остальных (в Минск на «библейские семинары» приехала группа последователей церкви «Благая Весть» из разных городов Украины — Прим. TUT.BY) даже не было времени повидаться с арестованными после освобождения. Их под конвоем сопроводили в аэропорт и посадили на борт самолета. Они вылетели в Украину сегодня в первой половине дня. Остальные собираются покинуть нашу страну сегодня на автобусе, — рассказал Сергей Луканин.
Он отметил, что при задержании проповедников «настойчиво спрашивали про какой-то джип» — по крайней мере, так они сказали своим товарищам по группе.
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Арестованные в Минске украинские проповедники 6 апреля были депортированы на родину, сообщил TUT.BY юрист, евангельский верующий Сергей Луканин. Ему рассказали об...
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