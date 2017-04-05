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В год на лечение одного белоруса государство тратит 400 рублей

06.04.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В среднем в год на систему здравоохранения в расчете на одного белоруса государство выделяет около 400 рублей.

В зависимости от региона эта цифра немного меняется. Выше всего она в Минске.

— Это связано с тем, что здесь сосредоточены центры, которые выполняют высокотехнологическую помощь, включая трансплантологию, — пояснила Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава.

Специалист рассказала, что белорусы стали более трепетно относятся к своему здоровью. Так, 87 процентов жителей страны заботятся о своем здоровье, а 48 процентов ведут здоровый образ жизни или хотя бы стараются придерживаться его основных принципов.

Традиционно женщины более внимательны к себе, чем мужчины.

— 93−94 процента женщин регулярно ходят к гинекологу, стоматологу и другим врачам, — отметила медик. — И только 60 процентов мужчин вовремя посещают врачей.

 
Теги: Минск
 
 
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В среднем в год на систему здравоохранения в расчете на одного белоруса государство выделяет около 400 рублей.

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