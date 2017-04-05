В среднем в год на систему здравоохранения в расчете на одного белоруса государство выделяет около 400 рублей.

В зависимости от региона эта цифра немного меняется. Выше всего она в Минске.

— Это связано с тем, что здесь сосредоточены центры, которые выполняют высокотехнологическую помощь, включая трансплантологию, — пояснила Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава.

Специалист рассказала, что белорусы стали более трепетно относятся к своему здоровью. Так, 87 процентов жителей страны заботятся о своем здоровье, а 48 процентов ведут здоровый образ жизни или хотя бы стараются придерживаться его основных принципов.

Традиционно женщины более внимательны к себе, чем мужчины.

— 93−94 процента женщин регулярно ходят к гинекологу, стоматологу и другим врачам, — отметила медик. — И только 60 процентов мужчин вовремя посещают врачей.