МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 6 апреля запустила сервис онлайн-табло, сообщили Sputnik в четверг в пресс-центре БЖД.

Расписание поездов станции Минск-Пассажирский теперь доступно онлайн на сайте железной дороги . Виртуальное табло показывает время прибытия и отправления поездов, номера платформ и путей, на которые прибывают поезда, а также с которых они отправляется. С помощью сервиса можно узнать порядок нумерации вагонов: с "головы" или "хвоста" поезда.

Информация доступна на белорусском, русском и английском языках.

"В планах по дальнейшему развитию — отображение в сервисе информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги", — рассказали в пресс-центре. Там добавили, что сервис онлайн-табло доступен и в мобильной версии сайта.