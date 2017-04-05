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Онлайн-табло станции Минск-Пассажирский заработало в тестовом режиме

06.04.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 6 апреля запустила сервис онлайн-табло, сообщили Sputnik в четверг в пресс-центре БЖД.

Расписание поездов станции Минск-Пассажирский теперь доступно онлайн на сайте железной дороги. Виртуальное табло показывает время прибытия и отправления поездов, номера платформ и путей, на которые прибывают поезда, а также с которых они отправляется. С помощью сервиса можно узнать порядок нумерации вагонов: с "головы" или "хвоста" поезда.

Информация доступна на белорусском, русском и английском языках.

"В планах по дальнейшему развитию — отображение в сервисе информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги", — рассказали в пресс-центре. Там добавили, что сервис онлайн-табло доступен и в мобильной версии сайта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сервис позволяет узнать время прибытия и отправления поездов на станции Минск-Пассажирский, расписание доступно и в мобильной версии сайта.

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