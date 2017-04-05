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Онлайн-табло станции Минск-Пассажирский заработало в тестовом режиме
06.04.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 6 апреля запустила сервис онлайн-табло, сообщили Sputnik в четверг в пресс-центре БЖД.
Расписание поездов станции Минск-Пассажирский теперь
Информация доступна на белорусском, русском и английском языках.
"В планах по дальнейшему развитию — отображение в сервисе информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги", — рассказали в пресс-центре. Там добавили, что сервис онлайн-табло доступен и в мобильной версии сайта.
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Сервис позволяет узнать время прибытия и отправления поездов на станции Минск-Пассажирский, расписание доступно и в мобильной версии сайта.
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