На днях в милицию обратился пенсионер, который ненадолго оставил в подъезде рюкзак с 6 тысячами долларов, а потом не нашел его. Оказалось, сумку подобрал местный житель, а его товарищ успел потратить часть суммы на телефон и комплекты белья для возлюбленной. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

76-летний мужчина в тот день собирался с сыном на дачу. И начал выносить сумки на улицу, оставив часть у лифта на первом этаже. Вернувшись в подъезд, он не нашел свой рюкзак, где находилось 6 тысяч долларов.

По горячим следами милиция раскрыла кражу. Подозреваемыми оказались безработные мужчины возрастом 34, 43 и 55 лет. Старший жил в квартире на первом этаже, остальные пришли к нему в гости. Выпив, один из них пошел на лестничную клетку и нашел там рюкзак.

В квартире мужчины поделили деньги между собой, потом доллары нашли при них во время задержания. Недосчитались только 500 долларов — один из фигурантов успел потратить их на покупку телефона и трех комплектов нижнего белья для знакомой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.