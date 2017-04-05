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Деревня в Калинковичском районе превращается в Венецию из-за поломки водонапорной башни
06.04.2017 14:29 — Новости Общества | Tut.by
В бедственном положении оказались жители небольшой деревни в Калинковичском районе: вода подбирается прямо к домам и уже начала заливать огороды. Причина тому — совсем не стихийное бедствие. В Венецию деревня превращается из-за поломки водонапорной башни.
На ногах — резиновые сапоги, в руках — лопата. Евдокия Ивановна каждый день пытается осушить огород, возводит насыпи, но безрезультатно — самодельные укрепления за ночь размывает. Обращалась в райисполком, специалисты приезжали несколько раз, как и когда проблема будет решена — ответа пока нет.
Источник подтопления — всего в ста пятидесяти метрах от жилых домов — это местная водонапорная башня. С тех пор, как в ней вышла из строя автоматическая система отключения насосов, здесь теперь круглосуточно бьет фонтан. При этом перекрыть воду нельзя: пострадает весь населенный пункт и ближайшие фермы.
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Устранить поломку местные коммунальники не могут уже пять лет подряд.
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В бедственном положении оказались жители небольшой деревни в Калинковичском районе: вода подбирается прямо к домам и уже начала заливать огороды. Причина тому -...
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