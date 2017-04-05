При заборе крови из пальца медсестры в поликлиниках используют многоразовые перчатки. В Минздраве пояснили, может ли пациент принести с собой одноразовые и предложить медику использовать их.

Ситуации, когда медработник должен надевать перчатки, прописаны в санитарных нормах и правилах. Здесь указано, в каких случаях медперсонал должен использовать одноразовые перчатки, а в каких многоразовые с последующей обработкой рук.

— Сейчас у нас используются такие способы забора крови, что инфицирование исключается, — рассказывает Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи Минздрава. — Когда кровь берут из пальца, сама система не предусматривает ее разливания. Поэтому в данном случае медсестра может использовать многоразовые перчатки с последующей обработкой рук.

При этом, уточнила специалист, если человек придет сдавать кровь со своими перчатками и попросит медика работать в них, специалист не откажет.

— У нас многие пациенты так делают, — продолжает Елена Богдан. — Некоторые даже приносят и свои наборы для забора крови.