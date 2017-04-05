Создаваемому на Могилевщине музею Алеся Адамовича Смоленский государственный университет подарил фотографии со съемок фильма «Иди и смотри». Автор девяти снимков формата А3 — известный советский фотограф Николай Гнисюк.





Архивом Гнисюка сейчас заведует его супруга. Она поддержала идею Смоленского госуниверситета, а точнее его сотрудника — заведующую отделом электронных ресурсов Татьяну Ладожину — реализовать проект «Российские актеры белорусского кино и белорусские актеры российского кино». В рамках этого проекта и была создана небольшая фотовыставка съемок фильма «Иди и смотри».

В Могилев выставка попала благодаря сотрудничеству Могилевской областной библиотеки им. Ленина и университета из Смоленска как передвижной проект. И когда его авторы и организаторы узнали о том, что на территории Могилевской области создается музей Алеся Адамовича, решили подарить снимки. В настоящее время они находятся на хранении в областной библиотеке в Могилеве.

Николай Гнисюк — член Союза кинематографистов, член Союза журналистов. Заслуженный деятель искусств России, фотожурналист, автор более 650 обложек журнала «Советский экран», в котором проработал 25 лет. Николай Гнисюк сотрудничал с такими режиссерами, как Элем Климов, Глеб Панфилов, Никита Михалков, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, дружил с Милошем Форманом и Марчелло Мастроянни. Роберт де Ниро открывал его персональную выставку в Лос-Анджелесе. С Робертом Рэдфордом и его детьми путешествовал по России в качестве его семейного фотографа. Он был первым советским фотографом, кого пригласила Американская киноакадемия на юбилейную 60-ю церемонию вручения «Оскара» и он единственный из фотографов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.



Дом в Глуше, который должен был стать музеем Алеся Адамовича. Фото: Ольга Кисляк, sb.by

Музей Алеся Адамовича собираются создать в поселке Глуша Бобруйского района в доме писателя. Идет сбор средств. Счет открыт при отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома: р/c 3 642 129 272 326 в филиале 703 ААТ СБ «Беларусбанк», код 760 г. Бобруйск, УНП 701 226 324. Назначение платежа (указывать обязательно): «Для разработки проектно-сметной документации и реконструкции здания в поселке Глуша под музей А. Адамовича». По предварительным подсчетам, на ремонт здания необходим миллиард неденоминированных рублей. Деньги на благотворительный счет уже перечисляли нобелевская лауреат Светлана Алексиевич и депутат Елена Анисим .