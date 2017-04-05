МИНСК, 6 апр – Sputnik. Нефтегазовый спор, который планировалось обсудить на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, отошел на задний план после теракта на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Алексей Даничев Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

Встреча глав государств прошла 3 апреля в Стрельне, на ней лидеры Беларуси и России планировали обсудить разногласия, которые возникли между странами по поводу цен и объемов поставок в Беларусь российской нефти и газа.

"Знаете, были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам, и это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем белее между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече, идем на эту встречу, и здесь происходит параллельно в этот же момент террористический акт… И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи, – мы были полны решимости, поспорив где-то, разрубить этот гордиев узел – все они отошли на задний план", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что именно в тот момент пришло понимание истинных ценностей в жизни.

"Ну что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить?" – задал риторический вопрос белорусский лидер.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел в понедельник днем , в результате погибли 14 человек и 55 пострадали, в том числе гражданин Беларуси . СК РФ квалифицировал произошедшее на "Сенной площади" как террористический акт и возбудил уголовное дело. Следственный комитет Беларуси направил коллегам в Москву письмо с предложением помощи в расследовании данного резонансного преступления . Предполагаемым исполнителем теракта является уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов .