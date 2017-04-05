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Из ИВС в Минске освободились три проповедника из Украины

06.04.2017 15:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Граждане Украины, которых задержали в Минске, отбыли назначенные им сутки ареста и освободились из изолятора временного содержания, сообщили Sputnik в четверг в данном учреждении пенитенциарной системы МВД Беларуси.

Украинские проповедники из миссии "Благая весть" Владислав Ермолов, Леонид Номерчук и Ашот Саркисян были задержаны в Минске 22 марта, на них был составлен административный протокол за нецензурную брань. Суд назначил им по 15 суток ареста.

Из ИВС в Минске освободились три проповедника из Украины
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Да, все кто должен был сегодня выйти, те вышли", — сказали в ИВС, отвечая на вопрос агентства о трех гражданах Украины Владиславе Ермолове, Леониде Номерчуке и Ашоте Саркисяне.

Как пояснили агентству в правоохранительных органах, в отношении данных лиц была назначена процедура депортации из страны после того, как они отбудут наказание, назначенное им судом. Беларусь депортирует трех граждан Украины за свой счет.

СМИ со ссылкой на посольство Украины в Минске сообщил, что их будут депортировать самолетом, ожидается, что сегодня их доставят в Киев.

По данным из открытых интернет-источников, проповедники собирались провести в Минске библейские семинары с участием их коллеги из Южной Кореи, но были задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона депортирует из Минска в Киев отбывших наказание проповедников за свой счет, их доставят на родину на самолете.

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