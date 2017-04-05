МИНСК, 6 апр – Sputnik. Террористический акт на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, в котором погибли люди, должен стать всем уроком, заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко: споры по нефти и газу после теракта отошли на задний план

Взрыв на станции питерской подземки произошел 3 апреля перед встречей в Стрельне белорусского лидера с президентом Владимиром Путиным, о чем главам государства было сразу доложено.

"Вопросы безопасности и были запланированы как основные. Вопросы обороны тоже были как основные запланированы к переговорам с Путиным. Они и вышли на первый план", – цитирует слова Лукашенко телеканал "Беларусь 1".

Он также отметил, что все остальное, житейское – цены на газ, нефть, задолженность Беларуси за энергоносители, ситуация с Россельхознадзором – отошло на задний план. "Мы там меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов", – сказал глава государства. По словам Лукашенко, он с Путиным в Стрельне обсуждал прежде всего ситуацию с обеспечением безопасности.

"Мы обратили внимание прежде на это. Вот и это урок был нам в ту минуту. И это должно послужить уроком всем", – констатировал Лукашенко.

Во время террористического акта в Петербурге погибли 14 человек и более 50 пострадали, в том числе белорус Юрий Шушкевич . По факту было возбуждено уголовное дело, в котором уже есть подозреваемый – получивший российское гражданство уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов .