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Поезда перестанут ходить в аэропорт Минска с 7 апреля
06.04.2017 16:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога с 7 апреля временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Национальным аэропортом Минск, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе БЖД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее до аэропорта можно было доехать со станции "Минск-Пассажирский" – составы ходили 5 раз в день с интервалом около трех часов.
"В связи с проведением работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск БЖД с 7 апреля временно приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Минск – Национальный аэропорт", – говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отметили, что в настоящее время в БЖД создана рабочая группа, которая занимается вопросом подготовки оптимальной схемы железнодорожного сообщения в этом направлении с учетом развития территорий, в том числе Индустриального парка "Великий камень".
При этом в БЖД не уточнили, когда именно будет возобновлено движение поездов в аэропорт.
Таким образом, сейчас пассажиры аэропорта могут доехать до воздушной гавани столицы на автомобиле, маршрутном либо обычном такси или на рейсовом автобусе №300Э, который отправляется с автовокзала "Центральный".
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С пятницы 7 апреля пассажиры аэропорта смогут доехать до воздушной гавани столицы на автомобиле, маршрутном такси либо на рейсовом автобусе.
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