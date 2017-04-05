МИНСК, 6 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога с 7 апреля временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Национальным аэропортом Минск, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе БЖД.



© Sputnik / Виктор Толочко Аэропорт предупредил о проблемах с движением авто возле аэровокзала

Ранее до аэропорта можно было доехать со станции "Минск-Пассажирский" – составы ходили 5 раз в день с интервалом около трех часов.

"В связи с проведением работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск БЖД с 7 апреля временно приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Минск – Национальный аэропорт", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отметили, что в настоящее время в БЖД создана рабочая группа, которая занимается вопросом подготовки оптимальной схемы железнодорожного сообщения в этом направлении с учетом развития территорий, в том числе Индустриального парка "Великий камень".

При этом в БЖД не уточнили, когда именно будет возобновлено движение поездов в аэропорт.

Таким образом, сейчас пассажиры аэропорта могут доехать до воздушной гавани столицы на автомобиле, маршрутном либо обычном такси или на рейсовом автобусе №300Э, который отправляется с автовокзала "Центральный".