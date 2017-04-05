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Более 50 дополнительных поездов появится в расписании БЖД на апрельские и майские праздники

06.04.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд, сообщает сайт БЖД. Сорок из них — поезда межрегиональных линий, 11 — международных.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, межрегиональное сообщение дополнят составы Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск и другие.

На тех направлениях, которые больше всего популярны у пассажиров, в праздники появятся сдвоенные составы.

Среди них:

  • № 701/702 Минск-Брест отправлением из Минска 1 мая, в обратном направлении поезд отправится 2 мая;
  • № 748/747 Минск-Бобруйск отправлением из Минска и Бобруйска 01, 09 мая;
  • № 743 Бобруйск-Минск отправлением из Бобруйска 26 апреля и 10 мая;
  • № 732/731 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 17, 25, 26 апреля;
  • № 734/733 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая;
  • № 736/735 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая.

Появятся дополнительные поезда и на очень востребованных международных маршрутах. А точнее Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск.

Кроме того, в праздники транзитом по БЖД будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград-Москва-Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург-Калининград, Гомель-Щорс-Гомель.

Более подробную информацию о дополнительных поездах можно уточнить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и справке.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд. Сорок из них - межрегиональных линий, 11 - международных.

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