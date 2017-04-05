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Более 50 дополнительных поездов появится в расписании БЖД на апрельские и майские праздники
06.04.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by
С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд,
Так, межрегиональное сообщение дополнят составы Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск и другие.
На тех направлениях, которые больше всего популярны у пассажиров, в праздники появятся сдвоенные составы.
Среди них:
Появятся дополнительные поезда и на очень востребованных международных маршрутах. А точнее Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск.
Кроме того, в праздники транзитом по БЖД будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград-Москва-Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург-Калининград, Гомель-Щорс-Гомель.
Более подробную информацию о дополнительных поездах можно уточнить
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С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд. Сорок из них - межрегиональных линий, 11 - международных.
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