С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд, сообщает сайт БЖД. Сорок из них — поезда межрегиональных линий, 11 — международных.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, межрегиональное сообщение дополнят составы Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск и другие.

На тех направлениях, которые больше всего популярны у пассажиров, в праздники появятся сдвоенные составы.

Среди них:

№ 701/702 Минск-Брест отправлением из Минска 1 мая, в обратном направлении поезд отправится 2 мая;

№ 748/747 Минск-Бобруйск отправлением из Минска и Бобруйска 01, 09 мая;

№ 743 Бобруйск-Минск отправлением из Бобруйска 26 апреля и 10 мая;

№ 732/731 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 17, 25, 26 апреля;

№ 734/733 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая;

№ 736/735 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая.

Появятся дополнительные поезда и на очень востребованных международных маршрутах. А точнее Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск.

Кроме того, в праздники транзитом по БЖД будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград-Москва-Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург-Калининград, Гомель-Щорс-Гомель.

Более подробную информацию о дополнительных поездах можно уточнить на сайте БЖД , а также в железнодорожных кассах и справке.