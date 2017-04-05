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Судебные исполнители с мая будут работать в Беларуси по-новому

06.04.2017 17:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Судебные исполнители Беларуси начнут работать по-новому после вступления в силу двух специализированных законов, напомнили Sputnik в Минюсте республики.

Судебные исполнители с мая будут работать в Беларуси по-новому
© Flickr/ James Morris
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Осенью минувшего года в Беларуси были приняты законы "О судебных исполнителях" и "Об исполнительном производстве", которые вступят в силу во второй декаде мая текущего года.

"Существующая практика совершения судебными исполнителями исполнительных действий в соответствии с нормами гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства противоречива. Новое законодательство во многом устраняет существующие проблемы, направлено на формирование единообразной правоприменительной практики в нашей стране", – сообщили в Министерстве юстиции.

В связи с нововведениями в практике работы судебных исполнителей 12 мая в Минске пройдет практическая конференция, на которой эксперты смогут проанализировать новеллы законодательства.

"В рамках мероприятия намечено обсудить эффективность перспективных и уже внедренных механизмов принудительного исполнения, а также различные меры правового воздействия на должников", – уточнили в ведомстве.

Как отметили собеседники Sputnik, на конференции будут рады увидеть руководителей предприятий, их заместителей по правовым вопросам, специалистов по работе с дебиторской задолженностью, коммерческих банков и всех, кого коснутся изменения в законах.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты обсудят новеллы законодательство на профильной конференции в Минске.

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