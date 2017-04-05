Несколько пенсионеров стали жертвами телефонных мошенников. Одна женщина отдала им тысячу рублей, другая — 10 тысяч долларов. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее TUT.BY писал, что у минчан пытались выманить деньги неизвестные, представляясь по телефону следователем или сотрудником ГАИ. Людям сообщали, будто с их родными случилась беда, но можно решить вопрос за деньги. Многие граждане в панике отдавали деньги аферистам.

По информации МВД, работала целая группа злоумышленников. Один из них, находясь в Литве, по номерному справочнику из интернета обзванивал городские телефоны в Беларуси. Когда трубку поднимал пожилой человек, начиналось целое представление.

Мужчина сильно менял голос и представлялся пенсионеру родственником — сыном или внуком. Потом звучало примерно следующее:

«Ты что же, не узнаешь меня?! Так у меня лицо разбито, пришлось губу зашивать. Я же в аварию попал — сбил человека… Но ты, главное, не переживай, можно договориться! Срочно бери ручку и пиши номер. Мудреный, правда, но это бесплатная горячая линия», — приводит пресс-служба ведомства примерное содержание разговоров.

Трубку (по этому же номеру!) уже поднимал якобы милиционер.

«Хорошие вы люди, жалко мне вас… В принципе, решить все можно полюбовно. Вы же понимаете — семье пострадавшей теперь очень деньги нужны. Бедняжке еще долго по больницам придется лежать, а в наше время все это недешево», — примерно так говорил «правоохранитель».

Из 15−20 потенциальных жертв на обман попадался один. Люди в состоянии шока не обращали внимания на подозрительные детали.

Как правило, через пять минут после телефонного разговора у дверей пенсионеров появлялся так называемый курьер. На самом деле он ждал сигнала от сообщников прямо под окнами дома.

Роль курьера поочередно исполняли несколько человек, которые специально приезжали для этого в Минск из Литвы.

Первый был в столице 12−14 апреля и успел забрать у трех женщин 1 тысячу рублей, 800 долларов и 10 тысяч долларов. Во время четвертой попытки (уже 40 тысяч долларов) граждане вовремя обратились в милицию.

Второй «курьер» приехал в Минск 24 марта, его задержали с поличным на следующий день. К тому моменту он успел забрать 800 долларов и выманивал еще 20 тысяч долларов.

Третий злоумышленник приехал в Беларусь 4 апреля, в тот же день у него на руках оказались 2,6 тысячи долларов. Через пару дней его задержали при получении 3 тысяч долларов и 4 тысяч евро.

«В отношении других возможных участников криминального коллектива проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители полагают, что пострадавших от их действий может быть больше», — говорят в МВД.

Как уберечь себя и близких от мошенничества

Схема обмана не новая и использовалась лет 6 назад, рассказывает сотрудник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Андрей Микулич. Жертв обычно уговаривают молчать под предлогом, что в случае огласки ответственность понесет не только попавший в беду родственник, но и «доброжелатель в погонах».

В случае похожей ситуации граждан просят сразу же звонить в милицию.

И чтобы не стать жертвой обмана гражданам советуют всегда перепроверять информацию, которую сообщают по телефону неизвестные. Достаточно набрать родственника и напрямую спросить, нужна ли ему помощь. Или задать для проверки личности вопросы, ответы на которые знают только близкие члены семьи.

Также стоит рассказывать дома о возможных случаях обмана, призывая к бдительности.