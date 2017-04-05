МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президентом Беларуси 6 апреля 2017 года подписан указ №109, которым комплексно регулируются вопросы лизинга жилья для граждан, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка страны.

Комментируя документ, там отметили, что он вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования и будет способствовать более широкому применению гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов.

Нормы указа направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними.

"Так, несмотря на то, что в период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, указом №109 установлено, что граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических лиц, а не юридических лиц — лизингодателей, как это происходит в настоящий момент", — пояснили в Нацбанке.

Гарантии для получателей лизинга

Кроме того, в целях снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на граждан-лизингополучателей в период действия договора лизинга лизинговые компании не смогут увеличивать их платежи по договорам лизинга, если рыночная цена жилья будет расти. Это не допускается делать и при иных обстоятельствах, которые прямо не влияют на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.

Поскольку договоры лизинга жилья, как правило, носят долгосрочный характер, указом №109 урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.

Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон.

указом № 109 защищаются права граждан-лизингополучателей при переходе права собственности на квартиру, в том числе при реорганизации юридического лица — лизингодателя, обращении взыскания на квартиру как предмет залога и иных случаях.

Дополнительные требования для лизинговых компаний

Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья указом вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.

Предусмотренные указом нормы дополняют преимущества лизинга, свойственные данному финансовому инструменту:

гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя (может осуществляться с учетом совокупных доходов членов семьи лизингополучателя, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг);

отсутствие необходимости предоставления лизингополучателем дополнительного обеспечения лизингодателю;

возможность согласования графика лизинговых платежей с учетом реальных возможностей конкретного лизингополучателя (может быть неравномерным с учетом планируемых денежных потоков лизингополучателя).

"Принятие указа создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств", — подчеркнули в Нацбанке.

Там добавили, что договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу указа №109, подлежат приведению в соответствие с нормами этого документа. Такое требование призвано распространить все вышеперечисленные полезные новации и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.