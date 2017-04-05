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Лукашенко подписал указ о покупке жилья гражданами по схемам лизинга
06.04.2017 18:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президентом Беларуси 6 апреля 2017 года подписан указ №109, которым комплексно регулируются вопросы лизинга жилья для граждан, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка страны.
Комментируя документ, там отметили, что он вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования и будет способствовать более широкому применению гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов.
Нормы указа направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними.
"Так, несмотря на то, что в период действия договора лизинга квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, указом №109 установлено, что граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физических лиц, а не юридических лиц — лизингодателей, как это происходит в настоящий момент", — пояснили в Нацбанке.
Гарантии для получателей лизинга
Кроме того, в целях снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на граждан-лизингополучателей в период действия договора лизинга лизинговые компании не смогут увеличивать их платежи по договорам лизинга, если рыночная цена жилья будет расти. Это не допускается делать и при иных обстоятельствах, которые прямо не влияют на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.
Поскольку договоры лизинга жилья, как правило, носят долгосрочный характер, указом №109 урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора лизинга на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи.
Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон.
указом № 109 защищаются права граждан-лизингополучателей при переходе права собственности на квартиру, в том числе при реорганизации юридического лица — лизингодателя, обращении взыскания на квартиру как предмет залога и иных случаях.
Дополнительные требования для лизинговых компаний
Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья указом вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения договоров лизинга жилья.
Предусмотренные указом нормы дополняют преимущества лизинга, свойственные данному финансовому инструменту:
"Принятие указа создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет собственных средств", — подчеркнули в Нацбанке.
Там добавили, что договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу указа №109, подлежат приведению в соответствие с нормами этого документа. Такое требование призвано распространить все вышеперечисленные полезные новации и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.
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Документ вступит в силу спустя полгода после опубликования. При покупке жилья в лизинг физлица будут оплачивать коммунальные услуги по тарифам для физлиц.
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