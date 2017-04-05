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КГБ вскрыл коррупционную схему на "Ивацевичдреве", директор задержан

06.04.2017 18:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности пресек коррупционную деятельность гендиректора ОАО "Ивацевичдрев" Шульги В.Э., сообщили в четверг Sputnik в КГБ Беларуси.

В КГБ рассказали, что руководитель предприятия организовал преступную схему по поставке импортного сырья по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные организации.

"Так, ОАО "Ивацевичдрев" для производства древесно-стружечной плиты осуществляет закупки импортного меланина. С 2014 года основными поставщиками данного сырья являлись иностранные компании National Resources L.P. (Литва) и Great Imports/exports L.P. (Шотландия)", — сказали в КГБ.

Там отметили, что фактическими владельцами этих компаний являются сын директора "Ивацевичдрев", а также близкая связь сына Непляхович А.В.

Установлено, что через данные фирмы в Китае закупался меланин по 750-800 долларов за тонну а затем "Ивацевичдрев" покупал его за 1350-1400 долларов за тонну. Ущерб, нанесенный предприятию, составил более 220 тысяч евро.

В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия.) Фигуранты дела задержаны и помещены под стражу, следствие продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Также под стражу взят сын руководителя предприятия и еще один фигурант дела, принимавший участие в "бизнесе".

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