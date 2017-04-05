Представители столичной милиции провели рабочую встречу с индивидуальными предпринимателями, организующими работу дискотек и ночных клубов, пишет агентство « Минск-Новости ».



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В мероприятии также приняли участие представители Мингорисполкома и заместители глав районных администраций. Участники встречи обсудили некоторые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в культурно-развлекательных заведениях.

«Сегодня в основе работы увеселительных заведений — финансовая прибыль, а безопасности посетителей, которые там отдыхают, защите их имущества внимание не уделяется. При этом в каждом районе есть заведения, где систематически нарушается общественный порядок либо совершаются преступления», — сказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции Александр Купченя.

Купченя привел данные статистики: только за второе полугодие 2016 года в увеселительных заведениях Минска было зафиксировано 120 уголовно наказуемых деяний, 20 зарегистрированы уже в текущем году. Ежесуточно в дежурную службу милиции поступает около 50 сообщений о происшествиях в ночных клубах. Это драки, конфликты, случаи, когда клиенты не расплачиваются за заказ, нарушения правил парковки, жалобы на громко играющую музыку.

«Многие руководители этих заведений заняли следующую позицию: услуги предоставляем, возможные риски и угрозы не учитываем, меры безопасности не принимаем и никакой ответственности не несем. В некоторых клубах не оборудованы либо не работают системы видеонаблюдения, сотрудники не пользуются кнопками тревожной сигнализации», — сказал правоохранитель.

Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции Алексей Макурин напомнил собравшимся об административной ответственности, которую влечет за собой неприятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом мер по недопущению употребления наркотических средств посетителями клубов, а также неинформирование органов внутренних дел о подобных фактах.

«Обратите внимание на персонал, который вы нанимаете на работу. Известны факты, когда непосредственно работники увеселительных заведений оказывались причастны к сбыту наркотических веществ», — сказал Макурин.