Около 1 млн электронных рецептов выдали в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.



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К автоматизированной информационной системе «Электронный рецепт» подключены все поликлиники Минска — как детские, так и взрослые. На конец 2016 года выдано более 358 тыс. карт для медицинского обслуживания, выписано свыше 643 тыс. рецептов. С учетом трех месяцев этого года всего выдано 500 тыс. карт и около 1 млн рецептов. Электронный рецепт пока дублируется бумажным.

Технология электронного рецепта — один из первых шагов создания информационной платформы системы здравоохранения в стране. Сведения обо всех пациентах будут находиться в единой базе, что позволит обеспечить обмен информацией.

Что касается системы электронной очереди в учреждениях здравоохранения, то в 2016 году закуплены 102 комплекта программно-технических комплексов. Электронная очередь внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, а также некоторых клиниках. Всего по Минску система установлена в 69 учреждениях здравоохранения.

В целом за 2016 год в Минске были решены многие задачи по информатизации. В частности, разработана и внедрена автоматизированная информационная система «История развития новорожденного» для обеспечения информатизации родильных отделений клиник и городского родильного дома. В пилотной зоне внедрена городская информационная система накопления и обработки данных по временной нетрудоспособности пациентов. Разработана система электронного обмена информацией о вызовах неотложной медпомощи между станцией скорой медицинской помощи и поликлиниками Минска.