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Лукашенко в интервью «Миру»: площадку СНГ нельзя терять

06.04.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» затронул тему настоящего и будущего Содружества Независимых Государств.

«Готовы другие государства на более тесный, чем в СНГ союз, давайте будем с ними формировать эти отношения? И тогда я предложил и обозвал этот процесс разноуровневной интеграцией. Кстати, Европейский союз сейчас этот термин начинает использовать и вы видите, сейчас там начинает образовываться более прогрессивное на объединение группа крупных государств, чтобы за собой потащить остальные. И употребляют этот термин «разноуровневой интеграции», - сказал глава государства.

«Вот так у нас и получилось. Тот, кто хотел остаться в СНГ, остался, кто-то захотел выйти, как Грузия, вышел, кто-то фактически приостановил свое участие в СНГ, фактически и то не всегда. Иногда приезжают на заседания представители Украины, но мы договорились, что эту площадку нельзя терять», - заключил Лукашенко.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на телеканале «МИР 24» в пятницу, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» затронул тему настоящего и будущего Содружества Независимых Государств.

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