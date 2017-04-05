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Лукашенко в интервью «Миру»: площадку СНГ нельзя терять
06.04.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном
«Готовы другие государства на более тесный, чем в СНГ союз, давайте будем с ними формировать эти отношения? И тогда я предложил и обозвал этот процесс разноуровневной интеграцией. Кстати, Европейский союз сейчас этот термин начинает использовать и вы видите, сейчас там начинает образовываться более прогрессивное на объединение группа крупных государств, чтобы за собой потащить остальные. И употребляют этот термин «разноуровневой интеграции», - сказал глава государства.
«Вот так у нас и
Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на телеканале «МИР 24» в пятницу, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» затронул тему настоящего и будущего Содружества Независимых Государств.
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