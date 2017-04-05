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Эксклюзив: Лукашенко посоветовал Маккейну поискать демократию на Западе
06.04.2017 19:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью «МИР 24» затронул тему военных учений «Запад-2017», которые республика проводит совместно с Россией.
«Многие сконцентрировались почему-то на
Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на канале «МИР 24» в пятницу, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.
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Полную версию интервью президента Беларуси телеканалу «МИР» смотрите 7 апреля после выпуска новостей в 19:00.
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