Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью «МИР 24» затронул тему военных учений «Запад-2017», которые республика проводит совместно с Россией.

«Многие сконцентрировались почему-то на учениях «Запад-2017» , которые пройдут на территории Беларуси. Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов США, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Белоруссии ищет, что мы вот тут кого-то задержали. Затрагивают вопросы наших действий - белорусов и россиян - на этой территории, в том числе в Белоруссии по обороне. Я ему пишу ответ, а я найду, что ему ответить. Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в западных странах, совсем недавно и бомбили, и травили слезоточивым газом, и водометы, и дубины были и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило во время и после выборов Дональда Трампа в США. Поэтому я подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту демократию. По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили», - отметил Лукашенко.

Полную версию эксклюзивного интервью Александра Лукашенко смотрите на канале «МИР 24» в пятницу, 7 апреля, после 19-часового выпуска новостей.