Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обеспокоенность США и НАТО российско-белорусскими учениями «Запад-2017» . Глава государства посоветовал западным политикам, прежде чем критиковать Беларусь, обратить внимание на «демократию у себя дома».

«Многие сконцентрировались почему-то на учениях «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси. Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов США, в том числе там и известный персонаж Маккейн (сенатор-республиканец Конгресса США Джон Маккейн - прим ред.), который демократию в Белоруссии ищет, что мы вот тут кого-то задержали. Затрагивают вопросы наших действий - белорусов и россиян, - на этой территории, в том числе в Белоруссии по обороне. Ну я ему пишу ответ, я найду, что ему ответить», - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

«Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в западных странах, совсем недавно и бомбили, и травили слезоточивым газом. Были водометы и дубины, и в Брюсселе и в Лондоне, в Париже и в Германии. Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило во время и после выборов Дональда Трампа в США. Поэтому я и подсказываю, что надо сперва туда посмотреть, на эту демократию. По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили», - подчеркнул белорусский лидер.