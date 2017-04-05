Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» отметил, что теракт в метрополитене Санкт-Петербурга должен послужить всем уроком.

Напомним, глава республики 3 апреля находился в городе на Неве с визитом, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что все вопросы, которые стояли на повестке дня, ушли на второй план, когда случился взрыв .

«Конечно, мы готовились, были многие противоречия, проблемы в отношениях Белоруссии и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились на эту встречу, и идем на эту встречу, здесь происходит параллельно теракт. И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев, и были полны решимости разрубить этот Гордиев узел, отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит теракт и гибнут люди, которых мы должны защитить?», - отметил Лукашенко.

По его словам, в первую очередь, в разговоре с Путиным были затронуты вопросы безопасности и борьбы с международным терроризмом.