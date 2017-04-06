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Директор турфирмы в Витебске, похищавшая деньги клиентов, получила 7 лет колонии
06.04.2017 22:12 — Новости Общества | Tut.by
Бывший директор витебской турфирмы «Бефана» Татьяна Новикова получила 7 лет лишения свободы за
Женщину признали виновной в покушении и совершенном мошенничестве в особо крупном размере, а также хищении в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Отбывать наказание бывший руководитель турфирмы будет в колонии общего режима.
Свою вину обвиняемая не признала, но обещала полностью удовлетворить исковые требования потерпевших.
Напомним, 51-летняя женщина
Женщина объясняла кредиторам, что средства нужны ей на развитие ресторанного и туристического бизнеса. Позже она начала похищать деньги клиентов своего турагентства: принимала у людей средства, но вместо того чтобы перечислить их на расчетные счета компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, присваивала. Некоторые узнавали об отсутствии авиабилетов и брони гостиницы уже на стойке регистрации в аэропорту.
Когда в офис турфирмы пришла милиция, руководитель заперлась в своем кабинете и пыталась покончить жизнь самоубийством.
Приговор еще можно обжаловать.
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Свою вину обвиняемая не признала, но обещала полностью удовлетворить исковые требования потерпевших.
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