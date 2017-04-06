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Директор турфирмы в Витебске, похищавшая деньги клиентов, получила 7 лет колонии

06.04.2017 22:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший директор витебской турфирмы «Бефана» Татьяна Новикова получила 7 лет лишения свободы за хищения и мошенничество в отношении клиентов. Приговор вынес сегодня суд Витебского района. Процесс по уголовному делу шел с середины февраля.


Фото: Игорь Матвеев

Женщину признали виновной в покушении и совершенном мошенничестве в особо крупном размере, а также хищении в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Отбывать наказание бывший руководитель турфирмы будет в колонии общего режима.

Свою вину обвиняемая не признала, но обещала полностью удовлетворить исковые требования потерпевших.

Напомним, 51-летняя женщина похитила у граждан более 235 тысяч рублей. По делу проходило более 50 человек, большая часть потерпевших — клиенты «Бефаны». Крупные суммы денег в долг обвиняемая брала практически 10 лет: с декабря 2007-го по август 2016-го.

Женщина объясняла кредиторам, что средства нужны ей на развитие ресторанного и туристического бизнеса. Позже она начала похищать деньги клиентов своего турагентства: принимала у людей средства, но вместо того чтобы перечислить их на расчетные счета компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, присваивала. Некоторые узнавали об отсутствии авиабилетов и брони гостиницы уже на стойке регистрации в аэропорту.

Когда в офис турфирмы пришла милиция, руководитель заперлась в своем кабинете и пыталась покончить жизнь самоубийством.

Приговор еще можно обжаловать.

 
 
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Свою вину обвиняемая не признала, но обещала полностью удовлетворить исковые требования потерпевших.

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