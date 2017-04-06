Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко утвердил Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ глава государства подписал 6 апреля.

Данная конвенция была принята 16 сентября 2016 года в Бишкеке во время саммита лидеров стран — членов СНГ. Документ призван усилить значимость межрегионального сотрудничества в интеграционных процессах, активизировать связи между хозяйствующими субъектами. Конвенция будет содействовать беспрепятственному движению людей, капиталов, товаров и услуг. В документе также перечисляются направления межрегионального сотрудничества — от создания специальных экономических зон и осуществления инвестиционных проектов до культурного, научного и гуманитарного сотрудничества, туризма и спорта.

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Вчера Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур.

Александр Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово‑экономического сотрудничества, проведения совместного стратегического учения «Запад‑2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Глава государства также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.

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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей возглавил белорусскую делегацию на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Ташкенте сегодня. В повестке дня заседания 15 пунктов, которые касаются сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической, культурной сферах, а также взаимодействия между МИД и координации деятельности правоохранительных органов.

Отдельное место в обсуждении займет блок вопросов, которые относятся к реализации решения Совета глав государств Содружества об адаптации СНГ к современным реалиям. Отмечалось, что принципиально важным для Беларуси является проведение взвешенной и поступательной модернизации Экономического суда СНГ, призванной обеспечить повышение эффективности его функционирования.

БЕЛТА