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 «Реактивная буря» и «артиллерийский букет»

06.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Комплексное занятие по управлению огневым поражением стало завершающим этапом полевого выхода воинских частей ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования. Прошло оно сразу на двух полигонах: на Обуз-Лесновском огневые задачи выполняли подразделения 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр и 111‑й гвардейской артиллерийской бригады, на Гожском — 350‑й группы артиллерии 6 омбр.


Полковник Юрий Василюшков

 
 
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Комплексное занятие по управлению огневым поражением стало завершающим этапом полевого выхода воинских...

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