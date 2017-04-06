Комплексное занятие по управлению огневым поражением стало завершающим этапом полевого выхода воинских частей ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования. Прошло оно сразу на двух полигонах: на Обуз-Лесновском огневые задачи выполняли подразделения 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр и 111‑й гвардейской артиллерийской бригады, на Гожском — 350‑й группы артиллерии 6 омбр.