На днях в Речице состоялась официальная церемония закрытия объекта по уничтожению противопехотных мин ПФМ‑1, который был построен на территории обособленного отдела хранения 4970‑й базы инженерных боеприпасов.

В торжественной церемонии под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова приняли участие представители министерств обороны и иностранных дел Республики Беларусь, Европейской комиссии, дипломатических представительств и компании Expal.



Реализация проекта позволила полностью выполнить международные обязательства Республики Беларусь в области утилизации противопехотных мин, уничтожить боеприпасы, содержащие мины типа ПФМ‑1, оптимизировать места хранения боеприпасов, снизить затраты, связанные с их хранением.

Во время торжественного мероприятия первым слова благодарности в адрес иностранных специалистов произнес начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков. Также он подчеркнул важность и необходимость дальнейшего сотрудничества.

— Противопехотные мины, особенно снаряженные жидким взрывчатым веществом, представляют большую угрозу мирной жизни граждан. Поэтому Республика Беларусь в 2003 году присоединилась к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, — подчеркнул координатор проекта полковник Андрей Кураков. — Вместе мы за короткое время добились потрясающего результата: уничтожили все до единой мины типа ПФМ‑1. Спасибо всем, кто приложил усилия для того, чтобы реализовать этот проект.



Напомним: учитывая опасность для жизни и здоровья людей, которую представляли противопехотные мины типа ПФМ‑1, Республика Беларусь в свое время обратилась к мировому сообществу с просьбой оказать помощь в их утилизации безопасным способом. В 2007 году Европейской комиссией по линии европейского инструмента добрососедства и партнерства было выделено четыре миллиона евро на реализацию проекта международной технической помощи «Ликвидация боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ‑1, в Беларуси».

Затем к присутствующим обратилась глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь Андреа Викторин.

— Очень важно, что Беларусь — страна, которая выступает за неукоснительное выполнение Оттавской конвенции. Кроме того, ваше правительство активно участвует в реализации других международных договоренностей в области «минного вопроса». Сегодня мы реализовали большой проект, который позволил утилизировать безопасным способом мины ПФМ‑1, — отметила Андреа Викторин.

Согласно финансовому соглашению, подписанному между правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ, утилизации подлежало около 3,4 миллиона «лепестков», находящихся на хранении в наших Вооруженных Силах.

В 2010 году тендер выиграла знаменитая компания Expal, основатель которой — сам Альфред Нобель. А уже спустя четыре года на территории обособленного отдела хранения 4970‑й базы инженерных боеприпасов эта компания-подрядчик построила и запустила объект по утилизации мин ПФМ‑1.

Наша справка

Противопехотные мины ПФМ‑1 по праву считаются опасным и негуманным средством поражения. Они могут устанавливаться на грунт средствами дистанционного минирования, в том числе кассетами КМГУ. В каждой кассете — 1.248 мин. Только представьте себе: один штурмовик Су‑25 способен нести до шести таких кассет и сбросить на землю за один вылет 7.488 «лепестков».

Во время официальной церемонии выступили также представитель совета директоров компании Expal адмирал в отставке Франсиско Торренте и руководитель проекта Хавьер Гонсалес Куэста. Они рассказали о том, что проект уничтожения мин с жидким взрывчатым веществом реализован на их уникальном мобильном заводе с использованием новейшей технологии — так называемой холодной детонации, которая позволила уничтожать мины при помощи зарядов в толстенной бронекамере. Далее твердые отходы и газы перерабатывались до безопасного состояния. А завершался этот процесс на полигоне твердых бытовых отходов.



Также представители компании Expal подчеркнули, что весь процесс утилизации выполнен в полном соответствии с белорусскими и европейскими экологическими стандартами.

В завершение мероприятия полковник Андрей Кураков и глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин в торжественной обстановке сообща уничтожили в камере холодной детонации последние семьдесят восемь «лепестков». Взрывоопасное наследие СССР — противопехотные мины ПФМ‑1 на белорусской земле навсегда канули в Лету…

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора