Ежегодно подразделения зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны наших Вооруженных Сил принимают участие в тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации Ашулук. Там стражи неба практически оттачивают свои навыки, профессионализм. В этом году испытать себя на прочность в астраханских степях предстоит и военнослужащим зенитного ракетного дивизиона в/ч 30151.



Командует этим воинским коллективом ­майор Андрей Бобылёв. Он выпускник факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь. В копилке боевого опыта офицера — участие в ряде успешных боевых пусков.

В 2008 году ракета, выпущенная боевым расчетом ЗРК С‑300, в состав которого входил курсант Андрей Бобылёв, успешно поразила воздушную цель в таежном небе на российском полигоне Телемба. А спустя три года был с честью выдержан новый ратный экзамен в Ашулуке. Благодаря слаженным действиям военнослужащие в/ч 30151 уничтожили тогда все высотные и низколетящие воздушные цели.



— В 2011 году в Ашулуке в составе боевого расчета я был офицером захвата. Туда отправился через год после выпуска из Военной академии. Признаюсь, волнение присутствовало. Но оно не помешало мне выполнить все поставленные задачи — чувствовал уверенность в своих знаниях и силах. Помогли навыки, приобретенные в ведущем военном вузе страны, — признался в беседе майор Андрей Бобылёв. — В ходе того тактического учения с боевой стрельбой я получил колоссальный опыт. Скажу без преувеличения: участие в успешных боевых пусках сыграло ключевую роль в моем становлении как профессионала, военного специалиста по охране воздушных рубежей.



Несмотря на то что в составе дивизиона есть подготовленный боевой расчет, который уже учувствовал в боевых стрельбах, этой осенью на российский полигон отправится молодой воинский коллектив. Практически все офицеры, участники предстоящего учения, — прошлогодние выпускники Военной академии.

— Для меня как командира очень важно, чтобы каждый офицер прошел «крещение» боевыми пусками. Кроме того, нужно помнить, что сегодняшние лейтенанты — командиры подразделений. И для того чтобы эффективно обучать личный состав, должен постоянно накапливаться опыт боевой работы, — пояснил майор Андрей Бобылёв.



Офицер уверен в том, что на полигоне Российской Федерации Ашулук его подчиненные достойно справятся с учебно-боевыми задачами. На регулярных полевых выходах личный состав боевых расчетов ЗРК С‑300 оттачивает и закрепляет навыки ведения учебно-боевой работы в обстановке, максимально приближенной к боевой. Добавим: главной задачей для них является несение боевого дежурства в системе противовоздушной обороны страны.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора Майор Андрей Бобылёв