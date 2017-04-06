Каждый раз, когда общаюсь с курсантами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет», ловлю себя на мысли, что они умны и рассудительны не по годам. А еще есть в них искра божья, которая проявляется в любви и дружбе, сострадании и милосердии, преданности и честности, патриотизме и самосознании, одаренности и таланте, вере и надежде. Возможно, именно поэтому, даже наверняка, эти ребята выбрали одну из самых гуманных профессий в мире — профессию врача. Причем военного врача. А значит, всю жизнь они будут нести двойной груз ответственности перед собой, перед теми, «кого приручили»…



О курсанте второго курса альма-матер эскулапов в погонах Григории Голубе я впервые услышала от заместителя начальника военно-медицинского факультета в БГМУ по идеологической работе. «Очень толковый парень», — сказал о нем полковник Сергей Бабчук. В чем впоследствии я убедилась сама.

Курсант Голуб родом из Молодечно. Здесь он учился в одной из средних школ. Однажды в учебное заведение приехали представители Минского суворовского военного училища. Они рассказали ребятам о житье-бытье суворовцев, перспективах выпускников училища и многом другом. Данная встреча оказалась для Гриши судьбоносной, ибо стала своеобразным ориентиром в выборе будущей профессии. И парень решил подать документы в Минское СВУ. Определенную роль, по словам юноши, сыграл и киносериал «Кадетство», который он пересмотрел несколько раз. Успешно сдав вступительные экзамены и выдержав конкурс шесть человек на место, Григорий Голуб получил право носить заветные алые погоны.

Учеба давалась парню легко. Помимо нее, он занимался спортом, участвовал в работе различных кружков. Из всех школьных предметов особый интерес у Гриши вызывала биология и химия. Поэтому преподаватели посоветовали ему обратить внимание на врачебную специальность, где данные дисциплины являются профилирующими.

Несколько лет подряд юноша посещал дни открытых дверей в Белорусском государственном медицинском университете. А так как суворовцу Голубу не хотелось оставлять и военную стезю, он решил совместить сразу две профессии — военнослужащего и врача. В результате был сделан выбор в пользу военно-медицинского факультета в БГМУ. Данное решение безоговорочно поддержали и родители. А особенно обрадовался этому обстоятельству дедушка, благодаря которому, собственно говоря, внук и выбрал военную карьеру. Он много рассказывал Грише о вой­не, оставшейся в памяти убеленного сединами мужчины самым страшным воспоминанием, а еще о службе в армии, которая по праву считается школой для настоящих мужчин.

Минское суворовское военное училище Григорий окончил с золотой медалью. Это дало ему право быть зачисленным на первый курс альма-матер эскулапов в погонах без вступительных испытаний.

— Со мной на военмед поступили трое моих однокашников по суворовскому училищу, — рассказал курсант Голуб. — И это очень хорошо, когда рядом есть люди, которые тебя поддерживают. Мы стараемся во всем помогать друг другу.

По мнению первокурсников военно-медицинского факультета, самым трудным на первых порах для них является привыкание к воинской дисциплине и строгому режиму дня. Суворовца же этим не испугаешь. Равно как и тем, что надо уметь самому приводить в порядок военную форму, содержать в чистоте помещения в казарме и т. д.

Для моего собеседника было важно спокойно влиться в новый коллектив, подружиться с однокурсниками. И это ему удалось. Гриша пользуется заслуженным уважением и авторитетом у товарищей. На своем курсе он является старостой группы. «Справедливый, ответственный, дисциплинированный», — характеризуют его курсанты.

— За почти два года военно-медицинской жизни я научился более рационально распоряжаться временем — и рабочим, и свободным, — отметил Григорий. — Учеба не позволяет расслабляться. Военно-медицинский факультет — это учебное заведение, которое дает разносторонние знания, умения и навыки. Приходится учить много теории и практически сразу закреплять ее на практике, а она у нас, как известно, проходит не понарошку, а взаправду. На сон остается совсем мало времени, ибо «в обнимку» с учебниками по медицине приходится засиживаться допоздна. Благо наши отцы-командиры относятся к этому с пониманием.

Наиболее напряженные в процессе учебы — первые семестры, когда изучается превеликое множество фундаментальных предметов медицинской направленности — анатомия, гистология, физиология и т. д. Кроме того, в начале своего военно-врачебного пути курсанты активно «штурмуют» общевойсковые дисциплины.

Что касается комплекса практических медицинских навыков, то их основы закладываются с первого курса: приходя в клинику, курсанты постигают особенности общего режима стационара, оказания первой помощи, основы медицинского ухода, общевоенную санинструкторскую практику. На старших курсах будущие эскулапы в погонах получают специфические хирургические и терапевтические навыки, осваивают манипуляции.

Сдать же первые сессии на отлично на военмеде — это почти как выиграть Олимпийские игры. Однако курсант Григорий Голуб смог взять данную «высоту».

Поддерживать себя в должной форме моему собеседнику помогают занятия спортом — он всегда старается выкроить время на легкую атлетику. Впрочем, как и на общение с родными и близкими, с которыми проводит все увольнения и отпуск.

На мой закономерный вопрос о ближайшем будущем Григорий ответил, что очень хотел бы попробовать себя в научной работе, поучаствовать в студенческих конференциях. Что касается области медицины, в которой будущий военный эскулап мечтает практиковать, то он больше склоняется к хирургии. И в этом его поддерживает начальник военно-медицинского факультета в БГМУ доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. А как получится в конечном итоге — покажет время. Как говорят мудрецы: «Человек предполагает, а Бог располагает».

— Мне нравится помогать людям. И когда я вижу, что мои усилия не пропали даром, есть конкретный результат, это меня вдохновляет, — заметил курсант Григорий Голуб. — Свои цели в жизни я выбираю самостоятельно и иду к ним собственным путем. Дедушка учил меня, что надо хорошенько подумать, прежде чем что-то делать. Сгоряча ничего предпринимать не следует. Ибо потом может быть очень стыдно за совершенные поступки. Данная наука всегда была, есть и будет ориентиром в моей военно-медицинской жизни. Ведь погоны — это не только гордость, но и большая ответственность перед людьми, для и ради которых служат офицеры. А еще погоны — это долг перед Отечеством.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора