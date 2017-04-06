Как отметил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, с учетом поручений главы государства о декриминализации незначительных нарушений законодательства, а также с учетом правоприменительной практики привлечения к ответственности за загрязнение леса органами и организациями Министерства лесного хозяйства и Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь законопроектом предлагается внести определенные изменения в статьи 275–277 Уголовного кодекса. Предлагается рассматривать вопрос об уголовной ответственности за загрязнение леса только при наступлении существенных негативных последствий, а именно — при причинении ущерба в крупном размере.

Кроме того, с учетом международной практики, а также значительного количества незаконных рубок леса, совершенных преимущественно в эксплуатационных лесах с причинением ущерба в особо крупных размерах, законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную рубку в эксплуатационных лесах с причинением ущерба в особо крупном размере.

БЕЛТА