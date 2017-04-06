﻿﻿ Ответственность за загрязнение леса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ответственность за загрязнение леса

06.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Как отметил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, с учетом поручений главы государства о декриминализации незначительных нарушений законодательства, а также с учетом правоприменительной практики привлечения к ответственности за загрязнение леса органами и организациями Министерства лесного хозяйства и Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь законопроектом предлагается внести определенные изменения в статьи 275–277 Уголовного кодекса. Предлагается рассматривать вопрос об уголовной ответственности за загрязнение леса только при наступлении существенных негативных последствий, а именно — при причинении ущерба в крупном размере.

Кроме того, с учетом международной практики, а также значительного количества незаконных рубок леса, совершенных преимущественно в эксплуатационных лесах с причинением ущерба в особо крупных размерах, законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную рубку в эксплуатационных лесах с причинением ущерба в особо крупном размере.

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, с учетом поручений главы государства...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 10 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика