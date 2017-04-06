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Совет ЕАЭС рассмотрит вопрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя

06.04.2017 22:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Двусторонняя заинтересованность. Высший Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудит перспективу Молдовы в качестве наблюдателя в объединении. Этот вопрос уже включен в повестку дня. Обсуждение состоится в Бишкеке, сообщает телеканал «МИР 24».

Это первое подобное обращение: опыта их отработки пока нет. Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Минск заинтересован в разносторонних связях с Кишиневом.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
Теги: Минск
 
 
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Это первое подобное обращение: опыта их отработки пока нет. По словам пресс-секретаря МИДа Беларуси, Минск заинтересован в разносторонних связях с Кишиневом.

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