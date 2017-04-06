Двусторонняя заинтересованность. Высший Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудит перспективу Молдовы в качестве наблюдателя в объединении. Этот вопрос уже включен в повестку дня. Обсуждение состоится в Бишкеке, сообщает телеканал «МИР 24».

Это первое подобное обращение: опыта их отработки пока нет. Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, Минск заинтересован в разносторонних связях с Кишиневом.