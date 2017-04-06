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Евросоюз ужесточит контроль внешних границ с 7 апреля

06.04.2017 20:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Евросоюз с 7 апреля ужесточит контроль своих внешних границ в связи с террористическими угрозами, передают в четверг польские и литовские СМИ.

Евросоюз ужесточит контроль внешних границ с 7 апреля
© Sputnik/ Евгений Анисимов
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Все прибывающие на границу ЕС из третьих стран лица, включая и граждан Евросоюза, будут тщательно проверяться, в том числе и по базам украденных документов. Такая система будет действовать как на наземных КПП, так и на водных и воздушных.

В связи с этим власти приграничных стран ЕС предупреждают о возможном увеличении времени ожидания на границе. При этом отмечается, что в случае появления больших очередей в пограничных пунктах разрешено осуществлять такую проверку выборочно.

Такое ужесточение погранконтроля осуществляется на основании поправок в Шенгенский кодекс от 16 февраля, утвержденных Европарламентом.

 
Теги: Минск
 
 
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Процедура проверки пересекающих границу может занять большее количество времени, чем обычно, поэтому пункты пропуска уже готовятся к очередям.

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