МИНСК, 6 апр — Sputnik. Евросоюз с 7 апреля ужесточит контроль своих внешних границ в связи с террористическими угрозами, передают в четверг польские и литовские СМИ.



© Sputnik/ Евгений Анисимов Италия приостанавливает действие шенген-соглашения и вводит контроль

Все прибывающие на границу ЕС из третьих стран лица, включая и граждан Евросоюза, будут тщательно проверяться, в том числе и по базам украденных документов. Такая система будет действовать как на наземных КПП, так и на водных и воздушных.

В связи с этим власти приграничных стран ЕС предупреждают о возможном увеличении времени ожидания на границе. При этом отмечается, что в случае появления больших очередей в пограничных пунктах разрешено осуществлять такую проверку выборочно.

Такое ужесточение погранконтроля осуществляется на основании поправок в Шенгенский кодекс от 16 февраля, утвержденных Европарламентом.