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Возможен снег. Погода в Витебске в выходные
07.04.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by
В выходные дни погода не будет отличаться комфортом: ожидается ветер, дождь и мокрый снег. Но будет довольно тепло.
В субботу, 8 апреля, в Витебске ночью +1…+3 °С, днем — +6…+8 °С. Облачно, ветрено, возможен дождь и мокрый снег.
В воскресенье днем до +9 °С. День будет облачный, но без осадков.
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В выходные дни погода не будет отличаться комфортом: ожидается ветер, дождь и мокрый снег. Но будет довольно тепло.
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