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Возможен снег. Погода в Витебске в выходные

07.04.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные дни погода не будет отличаться комфортом: ожидается ветер, дождь и мокрый снег. Но будет довольно тепло.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу, 8 апреля, в Витебске ночью +1…+3 °С, днем — +6…+8 °С. Облачно, ветрено, возможен дождь и мокрый снег.

В воскресенье днем до +9 °С. День будет облачный, но без осадков.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В выходные дни погода не будет отличаться комфортом: ожидается ветер, дождь и мокрый снег. Но будет довольно тепло.

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