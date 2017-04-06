В выходные дни погода не будет отличаться комфортом: ожидается ветер, дождь и мокрый снег. Но будет довольно тепло.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу, 8 апреля, в Витебске ночью +1…+3 °С, днем — +6…+8 °С. Облачно, ветрено, возможен дождь и мокрый снег.

В воскресенье днем до +9 °С. День будет облачный, но без осадков.

Погода в Витебске и области

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