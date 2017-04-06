МИНСК, 6 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси задержал гендиректора ОАО "Ивацевичдрев" Владимира Шульгу, его сына и любовницу Шульги-младшего, данная информация была озвучена в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik Василий Мельниченко КГБ вскрыл коррупционную схему на "Ивацевичдреве", директор задержан

"В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия.) Фигуранты дела задержаны и помещены под стражу", — заявил в эфире телевидения официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, по версии следствия, руководитель предприятия организовал преступную схему по поставке импортного сырья по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные организации.

По информации следствия, предприятие осуществляло закупки меламина из Китая через две иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, а затем "Ивацевичдрев" покупал их по цене, вдвое превышающей изначальную стоимость. По примерным подсчетам, ущерб предприятию составил более 200 тысяч евро.