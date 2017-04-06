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Ветер и облачно. Погода в Гродно и области в выходные
07.04.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми, но ветреными. В воскресенье синоптики обещают дождь. О погоде
В субботу, 8 апреля, в Гродно и области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +6… +8 °C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.
В воскресенье, 9 апреля, будет теплее, но синоптики обещают днем дождь. Температура воздуха утром +4… +6 °С. Днем — +10… +12 °С.
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми, но ветреными. В воскресенье синоптики обещают дождь.
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