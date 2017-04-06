Предстоящие выходные в Гродненской области будут теплыми, но ветреными. В воскресенье синоптики обещают дождь. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

В субботу, 8 апреля, в Гродно и области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +6… +8 °C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, будет теплее, но синоптики обещают днем дождь. Температура воздуха утром +4… +6 °С. Днем — +10… +12 °С.

Погода в Гродно и области .

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