|
Немного солнца и дождя. Погода в Могилеве в выходные
07.04.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет довольно комфортной, в основном, солнечно. В субботу прогнозируют дождь и порывистый ветер. По предварительным данным, вся следующая неделя будет пасмурной, с небольшими дождями.
Сегодня, 7 апреля, будет пасмурно, но тепло — до +9°С.
В субботу похолодает до +7°С. Будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют дождь и сильный порывистый ветер.
В воскресенье, 9 апреля, температура воздуха снова поднимется до +9°С. Также будет облачно с прояснениями.
Облачная с прояснениями погода сохранится и в понедельник, 10 апреля. Потеплеет до +12°С, однако прогнозируют сильные порывы ветра до 13 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу прогнозируют сильный ветер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии