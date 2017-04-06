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Немного солнца и дождя. Погода в Могилеве в выходные

07.04.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в выходные будет довольно комфортной, в основном, солнечно. В субботу прогнозируют дождь и порывистый ветер. По предварительным данным, вся следующая неделя будет пасмурной, с небольшими дождями.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7 апреля, будет пасмурно, но тепло — до +9°С.

В субботу похолодает до +7°С. Будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют дождь и сильный порывистый ветер.

В воскресенье, 9 апреля, температура воздуха снова поднимется до +9°С. Также будет облачно с прояснениями.

Облачная с прояснениями погода сохранится и в понедельник, 10 апреля. Потеплеет до +12°С, однако прогнозируют сильные порывы ветра до 13 м/с.

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Теги: Могилев
 
 
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В субботу прогнозируют сильный ветер.

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