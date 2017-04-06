МИНСК, 7 апр — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин провел личный прием граждан в Совете министров, при этом ни одного вопроса о декрете №3 в его адрес не поступило, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

В Беларуси последний срок уплаты социального сбора за 2015 год по декрету №3 наступил 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты и после нее — на протяжении почти всего марта — белорусские чиновники самого высокого уровня проводили специальные приемы граждан, чтобы разъяснить им положения декрета. Несмотря на эту работу, 25 марта в Минске прошла несанкционированная акция, по итогам которой некоторые граждане были задержаны, за административные правонарушения были осуждены решениями судов более 120 человек.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, по итогам приема Калинин отметил, что "сегодня не было вопросов по декрету №3". "Думаю, та разъяснительная работа, которую мы активно вели в последние месяцы, дала свои плоды", — констатировал он.

Он подчеркнул, что в регионах ведется активная разъяснительная работа с гражданами по проблемным вопросам, и она дает результат. "Мы стараемся бывать в коллективах, участвовать в диалоге, слышать людей на местах. При этом еще два года назад на приемы граждан ко мне приходили несколько десятков человек, а сегодня — только 16. Количество обращений снизилось — и это уже определенный положительный результат", — сказал он.

Калинин также рассказал, что на состоявшемся приеме большинство обращений граждан было связано со строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, были и вопросы в области транспорта, связи, благоустройства и наведения порядка.

"Мы все это берем на карандаш, даем соответствующие разъяснения и решаем проблемные вопросы", — добавил вице-премьер.