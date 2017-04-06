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Православные 7 апреля отмечают Благовещение
07.04.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Православные христиане в пятницу, 7 апреля, отмечают один из 12-ти главных христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
© Sputnik Александр Кондратюк
Как сообщили Sputnik в Белорусской православной церкви, накануне митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
"Утром во всех храмах в день Благовещения Пресвятой будет служиться Божественная литургия", — сказали священнослужители.
По их словам, в православии существует традиция в день Благовещения после утренней литургии выпускать в небо птиц, как правило — белых голубей. "Выпущенные из клетки птицы являются символом духовной свободы", — пояснили собеседники агентства.
В день Благовещения, согласно христианской традиции, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.
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Священнослужители в этот день выпускают в небо белых голубей, как символ духовной свободы человека.
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