МИНСК, 7 апр — Sputnik. Православные христиане в пятницу, 7 апреля, отмечают один из 12-ти главных христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.



© Sputnik Александр Кондратюк Благовещение: белые лилии, благодатный хлеб и запрет на работу

Как сообщили Sputnik в Белорусской православной церкви, накануне митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

"Утром во всех храмах в день Благовещения Пресвятой будет служиться Божественная литургия", — сказали священнослужители.

По их словам, в православии существует традиция в день Благовещения после утренней литургии выпускать в небо птиц, как правило — белых голубей. "Выпущенные из клетки птицы являются символом духовной свободы", — пояснили собеседники агентства.

В день Благовещения, согласно христианской традиции, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.