МИНСК, 7 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Планируется, что президент ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений, которая проходит в здании президиума НАН Беларуси. Свои новейшие разработки представят организации Национальной академии наук, министерства образования, Минпрома, Минздрава, Госкомвоенпрома, Минобороны, Госкомитета по науке и технологиям, а также инновационных предприятий.

"Всего экспозиция состоит из 150 новейших экспонатов, демонстрирующих результаты научных исследований и научно-технические разработки за последние два года", — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что на совещании главе государства доложат о проблемах и перспективах развития белорусской науки, аттестации и подготовке научных кадров высшей квалификации, научном обеспечении отраслей промышленности, роли науки в жизни общества, вкладе вузовской науки в развитие предприятий реального сектора экономики. В мероприятии примут участие более 400 человек, в том числе члены правительства и представители иных республиканских органов госуправления, ученые, руководители и представители учреждений высшего образования, а также ведущих промышленных предприятий страны.