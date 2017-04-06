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Лукашенко проведет совещание о проблемах и перспективах науки
07.04.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Планируется, что президент ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений, которая проходит в здании президиума НАН Беларуси. Свои новейшие разработки представят организации Национальной академии наук, министерства образования, Минпрома, Минздрава, Госкомвоенпрома, Минобороны, Госкомитета по науке и технологиям, а также инновационных предприятий.
"Всего экспозиция состоит из 150 новейших экспонатов, демонстрирующих результаты научных исследований и научно-технические разработки за последние два года", — отметили в пресс-службе.
Ожидается, что на совещании главе государства доложат о проблемах и перспективах развития белорусской науки, аттестации и подготовке научных кадров высшей квалификации, научном обеспечении отраслей промышленности, роли науки в жизни общества, вкладе вузовской науки в развитие предприятий реального сектора экономики. В мероприятии примут участие более 400 человек, в том числе члены правительства и представители иных республиканских органов госуправления, ученые, руководители и представители учреждений высшего образования, а также ведущих промышленных предприятий страны.
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Перед совещанием глава государства познакомится с выставкой достижений белорусских ученых, она состоит из 150 экспонатов. В совещании будут участвовать более 400...
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