﻿ Банковский кассир в Шумилино по просьбе мошенника перевела за границу крупную сумму денег. 21.by
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Банковский кассир в Шумилино по просьбе мошенника перевела за границу крупную сумму денег

07.04.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного в особо крупном размере. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. Фото: Игорь Матвеев

В рабочее время 6 апреля 26-летнему кассиру одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником технической поддержки. Он объяснил девушке, что для проверки программного обеспечения нужно совершить некоторые операции.

По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей, банковская система заблокировала.

Следователи осмотрели помещение банка, допросили кассира, изъяли ее мобильный телефон и ноутбук. Розыском подозреваемого займется милиция.

Следователи готовят информационное письмо в Национальный банк Беларуси с просьбой незамедлительно уведомить сотрудников всех банков, их филиалов, отделений в стране об инциденте в Шумилино и предотвращении подобных ситуаций.

 
 
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Кассир сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов.

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