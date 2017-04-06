Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного в особо крупном размере. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. Фото: Игорь Матвеев

В рабочее время 6 апреля 26-летнему кассиру одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником технической поддержки. Он объяснил девушке, что для проверки программного обеспечения нужно совершить некоторые операции.

По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей, банковская система заблокировала.

Следователи осмотрели помещение банка, допросили кассира, изъяли ее мобильный телефон и ноутбук. Розыском подозреваемого займется милиция.

Следователи готовят информационное письмо в Национальный банк Беларуси с просьбой незамедлительно уведомить сотрудников всех банков, их филиалов, отделений в стране об инциденте в Шумилино и предотвращении подобных ситуаций.