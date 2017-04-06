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Банковский кассир в Шумилино по просьбе мошенника перевела за границу крупную сумму денег
07.04.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного в особо крупном размере. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
В рабочее время 6 апреля 26-летнему кассиру одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником технической поддержки. Он объяснил девушке, что для проверки программного обеспечения нужно совершить некоторые операции.
По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей, банковская система заблокировала.
Следователи осмотрели помещение банка, допросили кассира, изъяли ее мобильный телефон и ноутбук. Розыском подозреваемого займется милиция.
Следователи готовят информационное письмо в Национальный банк Беларуси с просьбой незамедлительно уведомить сотрудников всех банков, их филиалов, отделений в стране об инциденте в Шумилино и предотвращении подобных ситуаций.
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Кассир сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов.
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