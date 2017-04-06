Пассажира минского метро задержали за шутку о бомбе. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь КУП «Минский метрополитен» Андрей Кузьмин.



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«Инцидент произошел сегодня в 7.15. Во время досмотра на ст. „Московская“ 40-летний минчанин заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Было установлено, что никакого взрывного устройства у него при себе не имелось», — сказал Андрей Кузьмин.

Правонарушитель задержан и направлен для дальнейшего разбирательства в милицию. С начала 2017 года это уже пятое сообщение о бомбе в метро. Согласно ч.1 ст. 340 УК РБ заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусматривает наказание штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

По ч.2 ст. 340 УК РБ то же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы от трех до семи лет.

Андрей Кузьмин отметил, что ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет. Кроме того, все расходы, связанные с работой по «заминированному» объекту, по решению суда несет именно тот, кто сделал ложное сообщение, при этом не играет роли, в какой форме: устно, письменно или посредством СМС. В результате подобных действий может причиняться серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному сообщению незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи. В системе преступлений против общественного порядка и общественной нравственности такое деяние, как заведомо ложное сообщение об опасности, является одним из наиболее тяжких.