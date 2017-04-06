В суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению 80-летнего жителя города в особо злостном хулиганстве.



Булыжник, которым пенсионер избивал женщину. Фото: «Брестский вестник»

Конфликт между пенсионером и 37-летней женщиной произошел 26 января около 10.30. По показаниям потерпевшей, в тот день она вела своего лабрадора на коротком поводке к месту выгула мимо многоквартирного дома, где проживает обвиняемый. Прогулка с собакой в «его дворе» возмутила дедушку, и он подошел к хозяйке пса. Пенсионер указал, что это чистый двор и стал угрожать.

Затем пенсионер поднял с земли камень размером 10×16 см и несколько раз ударил женщину в лицо. Брестчанка попыталась защититься от его агрессии и выхватила из рук мужчины булыжник. В ответ он вырвал у нее из рук поводок с металлическим ошейником. В это время собаке удалось освободиться, и пенсионер принялся хлестать поводком женщину и ее лабрадора.

На крики женщины вышли двое рабочих из строительного вагончика, находившегося поблизости. Они оттащили пенсионера и вызвали на место скорую — лицо пострадавшей было в крови.

По заключению медэкспертов в результате произошедшего жительница Бреста получила гематомы, ссадины и рваную рану щеки, на которую медики наложили швы.



Потерпевшая с разбитой скулой. Фото: «Брестский вестник»

«3 апреля суд Ленинского района Бреста признал пожилого жителя города виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и назначил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.

Обвиняемого также обязали возместить потерпевшей 39 рублей 57 копеек в счет возмещения материального ущерба и 3000 рублей морального вреда.

Ранее обвиняемый, вследствие совершения хулиганских действий, направлялся в специализированную больницу для применения мер медицинского характера.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.