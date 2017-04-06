﻿ В Бресте 4 года ограничения свободы получил пенсионер, который избил камнем женщину с собакой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте 4 года ограничения свободы получил пенсионер, который избил камнем женщину с собакой

07.04.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению 80-летнего жителя города в особо злостном хулиганстве.


Булыжник, которым пенсионер избивал женщину. Фото: «Брестский вестник»

Конфликт между пенсионером и 37-летней женщиной произошел 26 января около 10.30. По показаниям потерпевшей, в тот день она вела своего лабрадора на коротком поводке к месту выгула мимо многоквартирного дома, где проживает обвиняемый. Прогулка с собакой в «его дворе» возмутила дедушку, и он подошел к хозяйке пса. Пенсионер указал, что это чистый двор и стал угрожать.

Затем пенсионер поднял с земли камень размером 10×16 см и несколько раз ударил женщину в лицо. Брестчанка попыталась защититься от его агрессии и выхватила из рук мужчины булыжник. В ответ он вырвал у нее из рук поводок с металлическим ошейником. В это время собаке удалось освободиться, и пенсионер принялся хлестать поводком женщину и ее лабрадора.

На крики женщины вышли двое рабочих из строительного вагончика, находившегося поблизости. Они оттащили пенсионера и вызвали на место скорую — лицо пострадавшей было в крови.

По заключению медэкспертов в результате произошедшего жительница Бреста получила гематомы, ссадины и рваную рану щеки, на которую медики наложили швы.


Потерпевшая с разбитой скулой. Фото: «Брестский вестник»

«3 апреля суд Ленинского района Бреста признал пожилого жителя города виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и назначил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.

Обвиняемого также обязали возместить потерпевшей 39 рублей 57 копеек в счет возмещения материального ущерба и 3000 рублей морального вреда.

Ранее обвиняемый, вследствие совершения хулиганских действий, направлялся в специализированную больницу для применения мер медицинского характера.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пассажира минского метро задержали за шутку о бомбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика