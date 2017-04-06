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В Бресте 4 года ограничения свободы получил пенсионер, который избил камнем женщину с собакой
07.04.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by
В суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению 80-летнего жителя города в особо злостном хулиганстве.
Затем пенсионер поднял с земли камень размером 10×16 см и несколько раз ударил женщину в лицо. Брестчанка попыталась защититься от его агрессии и выхватила из рук мужчины булыжник. В ответ он вырвал у нее из рук поводок с металлическим ошейником. В это время собаке удалось освободиться, и пенсионер принялся хлестать поводком женщину и ее лабрадора.
На крики женщины вышли двое рабочих из строительного вагончика, находившегося поблизости. Они оттащили пенсионера и вызвали на место скорую — лицо пострадавшей было в крови.
По заключению медэкспертов в результате произошедшего жительница Бреста получила гематомы, ссадины и рваную рану щеки, на которую медики наложили швы.
«3 апреля суд Ленинского района Бреста признал пожилого жителя города виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и назначил 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.
Обвиняемого также обязали возместить потерпевшей 39 рублей 57 копеек в счет возмещения материального ущерба и 3000 рублей морального вреда.
Ранее обвиняемый, вследствие совершения хулиганских действий, направлялся в специализированную больницу для применения мер медицинского характера.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчину признали виновным в особо злостном хулиганстве.
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